FOTO: Med reševalno akcijo umrl policist Franc

VOGEL – Deveti januar je žalosten dan za vse, ki so poznali bohinjskega policista in gorskega reševalca Franca Zupana. Ta je namreč 9. januarja 1982 umrl med reševanjem ponesrečenega smučarja v nevarnem in divjem Žagarjevem grabnu.

Kot so sporočili iz PU Kranj, so danes s pohodom na Vogel obeležili spomin na tragično preminulega kolega, ki je med reševanjem ponesrečenca zdrsnil na spolzki podlagi, padel in zaradi hudih poškodb ob padcu umrl. Na mestu nesreče so ob drugi obletnici nesreče postavili spominsko ploščo in organizirali komemoracijo. Pohod ob obletnici pa je postal tradicija, ki se je obdržala vse do danes.

»Da bi uresničili vedno poudarjeno temeljno poslanstvo policije in sledili njenim vrednotam, so udeleženci danes na kraju nesreče položili venec in se mu poklonili. Dogodka so se udeležili tudi svojci pokojnega policista. Spomin na njegovo hrabro dejanje je opomin vsem policistom, da v tem poklicu ne gre brez izpostavljanja svoje varnosti in da nesebična pomoč prinaša tudi veliko tveganje, ki ima posebno vrednost – življenje,« so ob tem sporočili iz PU Kranj.