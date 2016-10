FOTO: Med ležanjem na plaži gorelo njuno stanovanje

LUCIJA – V soboto okrog 15. ure sta se 42-letna Nina Bizjak in njen mož odpravila na plažo. Nina, nepremičninska agentka, se spominja, da je razmišljala pred odhodom iz stanovanja: »Prvič je bilo, da s seboj nisem vzela mobilnega telefona.« Sobota popoldne je, si je mislila, odpočila si bo, to pot ne bo poslovala s plaže. Samo uro in dvajset minut pozneje, ko sta z možem užila poletje v zadnjih izdihljajih, je na njunem balkonu zagorelo. Da bosta od tistega večera dalje začasna uporabnika stanovanja pri starših, nista niti slutila.



A sreča, kot njena sopotnica nesreča, ne izbira. Naključje je hotelo, da je v bližnji piceriji Santa Lucia sedel junak z imenom Andrej. Njegova polna identiteta je v tem trenutku neznanka, a kot nam je zagotovila lastnica nesrečnega stanovanja v Ukmarjevi 18 v Luciji, je prav on heroj, ki se mu z možem lahko zahvalita, da ni bilo v bloku, ki šteje štiri nadstropja, v vsakem je pet stanovanj plus mansarda, žrtev. Ali še večje škode gmotne škode.

