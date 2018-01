FOTO: Med čiščenjem preže ga je pokopala vrba

VNANJE GORICE –V četrtkovem jutru se je z doma v Vnanjih Goricah odpravil 63-letni Stane Čuden – pot ga je vodila na Ljubljansko barje. Tam, kjer asfalt zamenjata makadam in blato, se zemlja ob poti vse bolj spreminja v močvirje, konča pa se ob reki Ljubljanici. Nekaj sto metrov pred rečno brežino na koncu drevoreda stoji lovska opazovalnica, z nje pa visi razcefrana strešna kritina. Uničil jo je močen veter, ki je na zahodnem delu Barja podrl prenekatero drevo.



Nekaterih, kot ene izmed več vrb nedaleč od Ljubljanice, pa ni izruval, ampak zgolj načel. Stane Čuden naj bi se spravil očistiti eno izmed takih vrb, takrat so ga zadnjič videli. Nato se ni več javil, zato so ga začeli v popoldanskih urah iskati svojci in znanci. Iskanje naj ne bi trajalo dolgo: Staneta so našli nedaleč od lovske opazovalnice, mrtvega, v glavo ga je zadela vrba.

