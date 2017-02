FOTO: Mati videla, kako je umrla Nuška (16)

MATERIJA – Življenje komaj 16-letne dijakinje Nuške Valenčič je včeraj nekaj minut po peti uri zjutraj mnogo prezgodaj ugasnilo v zveriženi pločevini na cesti, ko se je s prijateljem vračala z zabave v prostorih Prostovoljnega gasilskega društva Materija v rodne Javorje.



»Ob 5.19 smo bili obveščeni o prometni nesreči med Markovščino in Materijo. Dvajsetletni voznik iz Hrpelj je z osebnim vozilom v ovinku zletel s ceste in z desnim bokom trčil v drevo. Od tam ga je odbilo na drugo stran ceste, kjer je čelno trčil v drevo. V nesreči je umrla 16-letna sopotnica. Vozniku je alkotest pokazal 0,70 mg/l. Cesta je bila zaprta do 8.43,« je v uradnem policijskem poročilu zapisala predstavnica Policijske uprave Koper Anita Leskovec.



Na kraju dogodka so bili tudi gasilci ZGRS Sežana in PGD Materija, ki so s tehničnim posegom iz popolnoma zmečkanega vozila izvlekli truplo nesrečne mladenke.

