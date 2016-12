FOTO: Materi prerezala vrat

LJUBLJANA – Za uboj pet do 15, za umor 15 do 30 let zapora – take kazni slovenska zakonodaja predpisuje za storilce najhujših kaznivih dejanj zoper življenje in telo. V zadnjih nekaj letih pa smo izvedeli tudi za tragične zgodbe kakega ducata morilcev, ki v trenutku, ko so zagrešili tak zločin, za svoje dejanje niso bili kazensko odgovorni, saj so bili neprištevni. Kazenski sodniki takim izrečejo ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja v zavodu in jih pošljejo v oskrbo na mariborsko enoto za forenzično psihiatrijo. Ta ukrep sme trajati največ pet let. Obdobje se lahko sicer podaljša, vendar le na podlagi zakona o duševnem zdravju, če za to torej obstajajo zdravstveni razlogi.



Pet let mine, kaj potem?



Družinska tragedija se je zgodila 26. januarja 2012 v Ljubljani. Krajevni policisti so poročali o zločinu: »V stanovanjskem bloku je nastal spor med 83- in 47-letno žensko, materjo in hčerjo. Pri tem je 47-letnica na hodniku stanovanjskega bloka z nožem tako hudo ranila 83-letnico, da je ta na kraju dogodka umrla.« Zdravnica Irena Japelj je svoji materi Štefaniji prerezala vrat, storilke pa nato niso odpeljali v pripor, ampak na psihiatrijo. Kot je bilo slišati na kazenskem oddelku okrožnega sodišča, je namreč Irena huda duševna bolnica. Izvedenka za psihiatrijo je dejala, da ima tako imenovano psihično razcepljenost, kar pomeni, da ima pogoste halucinacije, po katerih se tudi ravna.

