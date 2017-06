FOTO: Marko solznih oči o bolnem otroku, moral bo v zapor

LJUBLJANA – Šele ko je zares spoznal, kaj je storil in kako huda kazen ga zaradi tega lahko doleti, je 44-letni Ljubljančan Marko Zupanec zlomljeno dejal: »Rad bi se opravičil, ker vidim, da sem povzročil ogromen stres. To ni bil moj namen. Res mi je žal.« Grešiti se pač ne izplača, sploh pa ni pametno zabresti v težave, če še svojega prej- šnjega greha nisi odslužil v celoti. Zupanec je bil namreč zaradi uboja Gafarja Džuzdanovića obsojen na osem let zapora in bi moral na prostost priti šele čez natanko dve leti. Toda pogojno so ga odpustili konec leta 2015 in ravno v času pogojnega odpusta je 28. decembra 2016 oropal poslovalnico Banke Koper v Tehnološkem parku.

