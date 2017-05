FOTO: Marko na Viču izstrelil pet nabojev

LJUBLJANA –Štiriinštiridesetletni Marko Zupanec je od javnosti zahteval: »Prosim, da zapišete, da sem pošteno odslužil kazen zaradi uboja.« Morda že, vendar ne v celoti, česar ni pozabila niti tožilka Manja Prezelj. Zanj je predlagala štiri leta zapora zaradi ropa in preklic pogojnega odpusta zaradi uboja, kar bi pomenilo, da bi bila kazen še precej višja.



Nova ponudba dvakrat višja



Zupančevega odvetnika Bojana Celarja je besnega kot risa kar vrglo s stola: »Sodnica, rad bi povedal, da se mi zdi ponudba nekorektna. Dalj časa sem se pogovarjal z avtorjem obtožbe...«



»Odvetnik!« ga je ostro premerila okrožna kazenska sodnica Špela Koleta. »Nimate besede. Sodišče s pogovori obrambe in tožilstva ne sme biti seznanjeno. Vaše stališče glede predlagane kazni me ne zanima. To je izsiljevanje.«



Popolnoma v nasprotju s pričakovanji je v tako vročem vzdušju potekal predobravnavni narok za Zupanca, ki je bil že obsojen zaradi uboja, tokrat pa so ga organi pregona na zatožno klop posadili zaradi ropa. Že pred narokom smo iz burne debate med tožilko Prezljevo in odvetnikom Celarjem razbrali, da se je obramba z avtorjem obtožbe, tožilcem Matejem Peterco, že prej pogajala o milejši kazni v zameno za priznanje krivde in se bojda dogovorila za dve leti zapora. Toda na narok je prikorakala Prezljeva, ki o takem dogovoru ni hotela niti slišati.

