FOTO: Marjeta se je uprla roparjema s pištolo, župniku zlomila roko

LAPORJE – »Bilo je že pozno zvečer. Mislim, da nekaj minut čez pol osmo, ko sta na vrata župnišča potrkala dva fanta. Pravzaprav sta pozvonila pri vhodnih vratih. Ko sem jima odprla, sta mi dejala, da sta dogovorjena z gospodom župnikom in da prodajata čistilne krpe vileda. Seveda sem vedela, da ni nihče dogovorjen z bratom, zato ju nisem spustila v delovno sobo,« nam je ponedeljkovo zgodbo o ropu župnišča v Laporju pri Slovenski Bistrici začela razlagati Marjeta, sestra tamkajšnjega župnika. Ker ju je župnikova sestra, ki obenem opravlja delo gospodinje, zadrževala v preddverju, je eden od fantov iz žepa potegnil pištolo. Kot bi hotel pokazati, da gre zares.



Hrabra gospodinja se napadalcev, ki ju je opisala kot mlada fanta, stara med 18 in 25 let, ni ustrašila: »Morda tudi, ker nista bila ne vem kako velika. Delovala sta mi kot dva pobalina, a tudi sicer nisem strahopetna ženska. Zabrusila sem jima, naj ne strašita s to plastično pištolo in naj se pobereta. Seveda še danes ne vem, ali je bila pištola zares plastična, saj se na tovrstne stvari ne spoznam.« A niti roparja, ki nista zakrila obraza, se nista ustrašila. Na vse pretege sta hotela do župnika Janeza Osvalda, ki je bil v delovni sobi – ta je od preddverja ločena le z vrati. Marjeta je napadalcema zagrozila s policijo in odhitela v kuhinjo po mobilni telefon.

