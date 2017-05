FOTO: Marica sedem ur med življenjem in smrtjo

V akciji so poleg jamarske reševalne službe sodelovali tudi policisti PU Novo mesto in gasilci. Foto: Sandi Vidrih, Maks Merela in Damijan Šinigoj

ŠPEHARJI – V ponedeljek, 1. maja, okoli desete ure dopoldne je na Jamarski reševalni službi zazvonilo, policija je zaprosila za pomoč pri iskanju pogrešane osebe, za katero so sumili, da bi lahko padla v jamo Brezno pri kraju Špeharji v občini Črnomelj.



Brata sta okoli sedme ure zjutraj pogrešila 61-letno mater Marico Štravs, ki se ni odzivala na klice. Da je nekaj hudo narobe, sta posumila potem, ko sta v kuhinji na prižganem štedilniku opazila polne lonce. Mati je za praznik dela navsezgodaj pristavila za kosilo, tako kot so to nekoč počele skrbne gospodinje.



Poklicala sta policijo in kmalu je nekaj deset reševalcev in gasilcev začelo reševalno akcijo. Preiskovali so bližnjo Kolpo in gozd, kjer sta dva znana vhoda v kraško jamo.

