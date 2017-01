FOTO: Mariborčan podkupoval tuje fuzbalerje in sodnike

MARIBOR, AMSTERDAM – Razvpitega Željka Stokanića smo v Slovenskih novicah prvič omenjali že pred osmimi leti, ko je Vlado Kreslin zabaval v igralniško-zabaviščnem centru Mond v Šentilju. Med obiskovalci je bila tudi nekdanja miss Hawaiian Tropic in Playboyeva zajčica Ines Juranovič, ki jo je zabaval njen novi spremljevalec – Stokanić.

Na naslednji zapis o njem je bilo treba čakati skoraj pet let. Razpredali smo o Dursovem seznamu največjih dolžnikov, tistih, ki so dolgovali med enim in desetimi milijoni evrov! Ob nekdanjem predsedniku uprave Istrabenza Igorju Bavčarju, Mateju Raščanu in drugih dolžnikih se je znašel tudi – Željko Stokanić.

Le leto pozneje, konec maja 2014, pa je kot strela z jasnega slovensko javnost presenetila še novica, da so možje v modrem, bilo jih je kar 45, na Obali in v štajerski prestolnici iskali dokaze, češ da so bili rezultati nekaterih nogometnih tekem dogovorjeni, lažirani. Prvi med pridržanimi je bil prav Mariborčan Željko Stokanić. Izvedeti je bilo moč, da so mu sledili vse od junija 2013 ter ugotovili, da je v ozadju mednarodna kriminalna združba, ki se je od leta 2009 ukvarjala s podkupovanjem poklicnih igralcev. Omogočilo jim je, da so s stavami mastno zaslužili! Operativne informacije so si naši preiskovalci izmenjevali tudi s kolegi iz Nizozemske, Singapurja, Hrvaške, Avstrije in Madžarske.

Vsestranski mariborski podjetnik se je še istega leta s tožilstvom pogodil za zaporno kazen treh let. Šestintridesetletnega Mariborčana je moč obiskati na odprtem oddelku Rogoza. Morda pa bo mogoče nekoč k njemu na obisk še v Amsterdam, saj so mu pred dnevi – zaradi pranja denarja – začeli soditi tudi tam.

Kovček poln denarja



