FOTO: Maria pokopali, prijatelje sledi vodijo na Celjsko

MARIBOR – Na dobravsko pokopališče se je včeraj ob 12.45 zgrnila večstoglava množica prijateljev, znancev in sorodnikov, ki so na zadnjo pot pospremili 25-letnega Maria Krnjića. Krnjo, kot so ga klicali, je umrl zaradi poškodb nedeljskega pretepa in napada: razrezana arterija in črevesje sta bili prehudi poškodbi, mladeničevo telo menda tudi ni dobro sprejemalo tuje krvi, zato naj bi odpovedali vitalni telesni organi. Nesrečnega Maria so položili v družinski grob. »Mario, vemo, da se nekoč spet srečamo!« so mu ob zadnjem slovesu sporočili najbližji. Med njimi tudi Marijev brat Marjan Krnjič, modni oblikovalec, ki se s svojo blagovno znamko MK exclusive prebija v Londonu.



Krnjo je med številnimi mariborskimi znanci in prijatelji zaradi svojega pozitivnega karakterja slovel kot človek, ki je vedno priskočil na pomoč. »Mario, ljudina, počivaj v miru,« je denimo zapisal brat možakarja, ki ga je Krnjo pred mesecem dni rešil podhladitve tako, da ga je naložil v taksi in vozniku plačal pot.



