FOTO: Mamico dvojčkov ubila elektrika

DOMŽALE – »Hočeš pogreti večerjo, potem pa se ti zgodi to?« Tako zmajajoč z glavo in še pod vtisom sredinega večera na glas razmišlja ena od stanovalk bloka v Ulici Matije Tomca 2 v Domžalah. Tam še danes ne morejo verjeti, da so bili priča tragediji, ki jo je zakrivila elektrika. Razumeli bi, če bi šlo za nesrečo, ko bi kdo pomotoma prijel za elektriko, ne pa da se ti kaj takega zgodi v kuhinji ob štedilniku, kjer z napetostjo vsaj direktno nimaš prav pogostih stikov.



Nesrečno žensko, 34-letno Laro Kos, so gasilci CZR Domžale poškodovano s pomočjo gasilske avtolestve spuščali iz 11. nadstropja na parkirišče pred blokom, kjer so jo že čakali reševalci NMP ZD Domžale. »Ob 18.20 sem šla po opravkih in pred blokom videla reševalno vozilo. In ko sem se vrnila, so bili tukaj že gasilci. Problem je bil v tem, da je dvigalo premajhno, tako da so morali žensko po lestvi spustiti dol,« pravi ena od stanovalk. Nesrečnica je bila »čisto plava«, njeno telo se je »treslo v krčih«.

