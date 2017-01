FOTO: Maks šel ropat, s sabo pa vzel otroka, država mu pomaga

Danijel Brajdič, sin Maksa in Lucije, bo za zapahi ždel približno 20 let. Foto Tanja Jakše Gazvoda

KRŠKO – »Ne bom se zagovarjal brez odvetnika,« je bil na krškem okrožnem sodišču odrezav Maks Kovačič iz romskega naselja Kerinov Grm. Čeprav ga je sodnica Cvetka Ogorevc Sotelšek opozarjala, da za kaznivo dejanje, zaradi katerega je tokrat sedel na zatožno klop, obramba ni obvezna, saj je zagrožena kazen do pet let, in da je tudi vprašanje, ali mu bo sodišče znova odobrilo brezplačno pravno pomoč, je Kovačič vztrajal: »Naj mi odvetnika postavi sodišče!« Brez odvetnika ne bo govoril, sploh pa kaj ga novinarji slikajo! Minili so namreč časi, ko je bil na sodišču ponižen in je sveto obljubljal, da ne bo nikoli več kradel ali počel kaj takšnega, česar se ne sme.

