FOTO: Maj (4) ni preživel, kovinska ograja do zadnjih sedežev

NOVA GORICA – Tragična prometna nesreča, ki je 1. aprila lani pretresla Slovenijo, je na novogoriškem okrožnem sodišču dobila sodni epilog. Povzročitelj, 57-letni Fikret Bečić, je bil obsojen na leto in tri mesece zapora.



Vse skupaj se je zgodilo tisti petek nekaj po 17. uri, ko se je s svojim cliem proti Dobravljam peljal 67-letni Franc Kotnik z ženo Zvonko, sinom Aljošo in Aljoševim 4-letnim sinom Majem. Pred izvozom za Vipavo je po prehitevalnem pasu v manjšem tovornem vozilu peljal Bečić. Za slednjim je, kot so sporočili s PU Nova Gorica, menda z veliko hitrostjo in z blendanjem z lučmi pripeljal neznani voznik osebnega avta, zato se mu je 57-letnik začel umikati v desno.



Zapeljal je na vozni pas, direktno pred clia, ki ga je vozil Franc. Ta pa je iz bojazni, da bi Bečić trčil vanj, sunkovito zavil desno in trčil v kovinsko ograjo na izvozu za Vipavo. Trčenje je bilo tako silovito, da se je ograja zarila skozi avto oziroma vse do zadnjih sedežev, kjer je za voznikom sedel štiriletnik. Medtem ko je njegov dedek umrl že na kraju samem, je fantiček zaradi hudih poškodb glave uro pozneje umrl v bolnišnici. Po prepričanju tožilstva je Bečić povzročil prometno nesrečo iz malomarnosti, saj se med prehitevanjem ni dovolj dobro prepričal, ali lahko varno zavije na drug vozni pas.



Obtoženi je že na začetku sojenja krivdo zanikal in povedal, da ves čas vožnje ni zaznal ničesar posebnega. Da obtoženi ni kriv za smrt dveh ljudi, je v zaključnih besedah izpostavil njegov zagovornik Bruno Krivec. Menil je, da nesreče ne bi bilo, če bi pokojni voznik upošteval cestnoprometna pravila in če bi direkcija za ceste na kraju nesreče namestila odbojno ograjo.



Izvedenec za promet, ki je na zahtevo delodajalca obtoženega izdelal strokovno mnenje o dogodku, je ugotovil, da naj bi v času trka Kotnik vozil s hitrostjo 121 kilometrov na uro, Bečić pa po prehitevalnem pasu s hitrostjo 95 kilometrov na uro. Če bi voznik clia drugače reagiral oziroma da bi le zaviral in ne spreminjal smeri vožnje, bi se po oceni strokovnjaka naletni trk tudi zgodil, a bi bil clio v sprednjem delu poškodovan za približno 60 centimetrov.



Sodišče je na koncu menilo, da je ravnanje drugih udeležencev v nesreči zmanjšalo Bečićevo krivdo, a je nikakor ni moglo izločiti. Pri tem ni moglo mimo dejstva, da sta v nesreči ugasnili dve življenji. Tožilka Darja Špacapan je za obtoženega predlagala 2 leti zapora, to je 9 mesecev več, kot mu jo je na koncu dosodil novogoriški sodnik Igor Majnik.