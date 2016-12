FOTO: Mački masirali srce

MARIBOR – Ko so mariborski poklicni gasilci minulo nedeljo odhiteli na pomoč kolegom iz prostovoljnih gasilskih društev Bohova, Hoče in Hotinja vas na požar na stanovanjski hiši na Bohovi, ni nič kazalo, da se bo intervencija sprevrgla v nevsakdanjo akcijo. Gasilci, teh je v nedeljski intervenciji sodelovalo 37, so namreč dobili klic na pomoč, saj je zagorelo v kurilnici, v hiši pa naj bi bila po prvih informacijah starejša oseba. Kot je razložil vodja intervencije Matej Kraner, se je »oseba tik pred našim prihodom rešila iz prostorov v zgornjem nadstropju, polnem dima«. Zublji so popolnoma uničili kurilnico in se hitro širili, dim pa se je valil v zgornje nadstropje.



Med gašenjem požara so gasilci pregledali prostore. V prvem nadstropju so našli negibno muco in jo nemudoma odnesli iz močno zadimljenega prostora na balkon. Takrat je mačka še kazala znake življenja, a so ji gasilci prek maske vseeno začeli dovajati kisik. »Podobno kot počnemo pri oživljanju človeka, a sta se njeno dihanje in bitje srca kmalu ustavili,« je še dodal Matej Kraner. Zato so gasilci nadaljevali oživljanje in začeli nežno masirati srce. Kljub željam in naporom žal mačke niso mogli rešiti. Izvedeli smo, da naj bi njen lastnik imel tri, a je na srečo poginila le ena, preostali dve sta se rešili pred zublji.