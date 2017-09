FOTO: Lovec Srečko grozil, da bo soseda ustrelil kot psa

SPODNJE HOČE – Mariborske policiste je predvčerajšnjim malo po 17. uri poklical 36-letni Gregor Modrinjak iz Spodnjih Hoč in jim naznanil, da mu je 59-letni sosed Srečko Ruedl grozil, da ga bo »ustrelil kot psa«. Zaradi groženj naj bi se Modrinjak prestrašil in na pomoč poklical policiste, saj je vedel, da Srečko Ruedl kot lovec poseduje strelno orožje. Ker naj bi policisti oba soseda obravnavali že pred časom zaradi spora okrog njunih dveh psov in naj bi, tako naši zanesljivi viri, zoper enega izmed njiju tekel celo postopek na sodišču, so se možje postave odločili hitro ukrepati. Že predvčerajšnjim zvečer so si priskrbeli nalog za hišno preiskavo. Preiskali so domačo hišo Srečka Ruedla v Flisovi ulici v Hočah in mu zasegli pet kosov orožja in 177 nabojev.

»Za orožje in naboje poseduje veljavno orožno listino. Orožje bodo policisti poslali na Upravno enoto Maribor s pobudo za odvzem orožja in streliva,« je dejal Miran Šadl z mariborske policijske uprave. Lovca bodo policisti ovadili zaradi kaznivega dejanja grožnje, za kar je zagrožena zaporna kazen do šestih mesecev zapora. Komaj so policisti zaključili hišno preiskavo, pa so jih poklicali iz mariborske bolnišnice, kamor se je zatekel Srečko Ruedl. Ob pregledu so ugotovili, da ima lažjo telesno poškodbo, ki naj bi mu jo, tako Ruedl, povzročil Modrinjak, ko naj bi ga brcnil v trebuh. Tudi Gregorja Modrinjaka, tako policisti, čaka kazenska ovadba zaradi povzročitve lahke telesne poškodbe.

Eden od sosedov je zaradi brce v trebuh moral poiskati zdravniško pomoč.



Izvedeli smo, da naj bi se soseda sprla na bližnjem travniku, medtem ko sta sprehajala svoja štirinožca. Ker sta si v lase skočila že lani, naj bi predvčerajšnjim hitro začele padati žaljivke in grožnje. Z vprašanjem, kdo je koga napadel prvi, se policisti ne bodo ukvarjali, gotovo pa je, da se bosta oba vročekrvneža zagovarjala na sodišču, Srečko Ruedl pa bo najverjetneje ostal tudi brez orožja.