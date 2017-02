FOTO: Lojzeka zvezala in pretepla

PRESERJE – »Tale lumparija misli, da lahko s krajo kar obogati.« Tako ogorčeno se je na četrtkov dogodek sredi vasi Preserje na Krasu odzvala starejša domačinka, ki kar ne more verjeti, da lahko nekateri posamezniki v želji po hitrem zaslužku tako predrzno in nasilno ropajo, kot se je to zgodilo v četrtek zjutraj. Žrtev je bil Alojzij Krkoč, gospod, star okrog 70 let. Alojzija, ki ga znanci kličejo Lojzek, v vasi vsi dobro poznajo. Opišejo ga kot prijaznega gospoda, ki živi čisto sam v popolnoma zaraščeni hiši povsem na začetku vasi. Naključni obiskovalec bi jo predvsem poleti le težko opazil. Da prideš do vhoda, moraš skozi goščavo. Morda tudi v tem tiči razlog, da so si ga za tarčo vzeli nepridipravi. »On ni neki bogataš. Ne vem, kaj bi pri njem lahko dobili,« še pravi omenjena gospa.

