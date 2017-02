FOTO: Ljudstvo zahteva dosmrtno kazen

KRŠKO – Le ugibamo lahko, kakšna zver se skriva v človeku, da se tako kruto spravi nad prijatelja, kot sta se v noči na ponedeljek pri Podbočju nad Andrejem Cekuto iz Gorenjega Vrhpolja pri Šentjerneju znesla Aleš Olovec in Martin Kovač. Kljub hitremu posredovanju policistov in reševalcev, ki so se trudili, da bi ga rešili, je približno 35 ur po napadu bitko za življenje izgubil. Umrl je v torek po drugi uri popoldne, v času, ko so na Policijski upravi Novo mesto predstavljali izsledke preiskave, v kateri je zagotovo najbolj bodlo v oči dejstvo, da krvnika dejanja ob prijetju sploh nista obžalovala. Le zapora sta se bala.



Močno brezčutno sta delovala tudi v torek proti večeru, ko sta v spremstvu policistov, opremljenih v neprebojne jopiče, prišla pred preiskovalno sodnico na strožje varovano sodišče, okrepili so tudi varovanje bližnje okolice. Njun zagovor je seveda, kot je običaj v preiskavi, potekal za zaprtimi vrati, a kljub temu je okrožna tožilka Mateja Roguljič povedala, da se je en osumljenec zagovarjal z molkom, drugi pa je v le enem stavku dejal, da mu je žal in da je bil pijan. Seveda je preiskovalna sodnica zaradi ponovitvene nevarnosti za oba odredila pripor.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«