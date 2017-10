FOTO: Ljubljančanu poželi 176 kilogramov konoplje

KOPER – Kriminalisti so stopili na prste 32-letnemu Ljubljančanu, ki je v gospodarskem objektu na območju občine Hrpelje - Kozina gojil konopljo. Dobrih sto kvadratnih metrov velik prostor je bil razdeljen na dva dela. V prvem je Ljubljančan konopljo gojil, tam sta bila speljana namakalni in ogrevalni sistem, drugi del pa je bil namenjen sušenju konoplje.

Policisti so med preiskavo še ugotovili, da je 32-letnik elektriko, ki jo je potreboval za gojenje prepovedane droge, kradel. Električni vod je bil namreč speljan mimo omarice, s čimer je moški elektropodjetje iz Sežane oškodoval za kar 20.000 evrov. Možje v modrem so v omenjenem objektu zasegli 1144 sadik konoplje, težkih skupaj kar 176 kilogramov, približno 4300 gramov že posušenih konopljinih delcev ter opremo za gojenje. Med pripomočki in opremo so možje postave našteli plastenke z gnojili, ventilatorje, cevi za ventilacijo, elektrotransformerje, razvlaževalnike zraka in večje luči. Ljubljančanu so odvzeli prostost in preiskali še stanovanje, kjer je bival, prebrskali so tudi njegov avto.

Z ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje prepovedanih drog in prometa z njimi so ga privedli pred preiskovalnega sodnika, ta pa je 32-letnika po zaslišanju poslal v pripor. Za gojenje prepovedane droge je zagrožena kazen od enega do desetih let zapora, za tatvino elektrike pa 32-letniku grozi do tri leta zaporne kazni. Kot so še sporočili s koprske policijske uprave, bi Ljubljančan glede na tržno vrednost konoplje z le eno žetvijo zaslužil 180.000 evrov. Na leto so približno štiri žetve, kar bi mu naneslo okrog 720.000 evrov.

Pred dnevi so želi tudi policisti iz Ilirske Bistrice. Dobili so anonimno prijavo, da pri Veliki Bukovici nekdo goji konopljo, in tam res našli nasad z 42 sadikami, visokimi od 150 do 220 centimetrov. Poželi so jih, lastnika pa še iščejo.