FOTO: Lidijo je umoril 13 let starejši Romeo

CELJE – Že tretji predobravnavni narok, ki ga je celjsko okrožno sodišče razpisalo za Romea Bajdeta, 46-letnega Velenjčana, morilca 13 let mlajše zunajzakonske partnerice Lidije Škratek, v zvezi s katero sta se mu rodila dva sinova, se je vendarle končal. Bajde krivde za umor, ki mu ga očita obtožnica, ni priznal, zato se bo 5. decembra začelo sojenje. Takrat bo končno podal svoj zagovor, v katerem bo pojasnjeval okoliščine, ki naj bi ga pripeljale do umora Lidije, zaradi česar mu grozi od 15 do 30 let zaporne kazni.



Niso zaznali motenj



Kot je pojasnila tožilka Simona Kuzman Razgoršek, so na tožilstvu potekala pogajanja z obtoženim za sklenitev sporazuma o priznanju krivde, a ga ni podpisal. Tožilka ni želela razkriti, kolikšno kazen je predlagalo tožilstvo v zameno, če bi Bajde krivdo vendarle priznal, a neuradno naj bi bila pogajanja neuspešna zato, ker naj bi bila kazen, ki bi jo Bajde še sprejel, prenizka in tako za tožilstvo glede na težo kaznivega dejanja nesprejemljiva. Bajde se bo zagovarjal s pomočjo odvetnika Tomaža Bromšeta, ki je včeraj še pred koncem predobravnavnega naroka znova poskušal sodnika prepričati, da bi sledil njegovim argumentom, zakaj v sodni dvorani ne želi prisotnosti javnosti. In to niti na predobravnavnem naroku niti v nadaljevanju, ko se bo sojenje začelo.

