FOTO: Letalo pristajalo, a strmoglavilo

RIBNICA – Kot smo poročali, je v ponedeljek ob 16.49 ultralahko letalo padlo pod Breškim hribom v Ribnici . Pilot, ki je poskušal pristati, se je z letalom pri pristanku še enkrat dvignil in udaril ob stezo.

Letalo je pilotiral 70-letni pilot iz okolice Ljubljane, so potrdili pri PU Ljubljana. Šlo je za model ultralahkega letala znamke Qualt 201R, ki je pri pristajanju na vzletišču pri Ribnici z zadnjim delom letala udaril v tla, pri tem pa izgubil oblast nad letalom, ki je nato strmoglavilo. V dogodku je 70-letnik utrpel poškodbe.

Poleg reševalcev NMP Ribnica so posredovali tudi gasilci PGD Ribnica, protipožarno zavarovali kraj nesreče in pomagali reševalcem pri oskrbi in prenosu poškodovanega pilota.



Bralec Roby nam je poslal fotografije nesreče in razbitega letala.