FOTO: Leopold trdi, da Ajde (35) ni ubil on, ampak oče

LJUBLJANA – Februarja letos je od tragične prometne nesreče na cesti med Trojanami in Izlakami, v kateri je umrla takrat 35-letna peška Ajda Pirnat, minilo že sedem let. Domnevni povzročitelj Leopold Režun pa lahko šele zdaj pričakuje odločitev sodišča, saj se je zaradi tako imenovane okuženosti v vseh letih zamenjalo več sodnikov. Režun, ki se je pred dnevi pojavil pred ljubljansko okrožno sodnico Leo Habjanič, trdi, da nesreče ni povzročil on oziroma da takrat ni bil za volanom. »Avto je vozil oče, ki je živel na istem naslovu,« je povedal, in ker ni želel odgovarjati na morebitna vprašanja strank in sodišča, sedel nazaj na zatožno klop ter besedo prepustil izvedencu za raziskavo in analizo prometnih nesreč Stanku Špeharju.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«