FOTO: Lendavski župan v rokah kriminalistov?

LENDAVA – Večje število policistov in kriminalistov se že od 6. ure zjutraj nahaja na sedežu občine Lendava in tudi v enem izmed podjetij v neposredni bližini občine. Neuradno naj bi šlo za podjetje Vedi, d. o. o., na Glavni ulici 11. Gre za podjetje, ki naj bi bilo v lasti Mirjane Balažek, zakonske partnerice župana občine Lendava, mag. Antona Balažka, ki ga je že v preteklosti obravnavala tudi Komisija za preprečevanje korupcije (KPK).

»Danes kriminalisti sektorja kriminalistične policije PU Murska Sobota na območju UE Lendava opravljajo štiri hišne preiskave z namenom utemeljevanja suma storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic po 257. členu kazenskega zakonika (KZ-1), s katerim je bila pravni osebi s sedežem na območju UE Lendava v letih 2014 in 2015 pridobljena velika protipravna premoženjska korist v znesku 71.950 evrov,« je povedala Suzana Rauš, predstavnica za stike z javnostjo PU Murska Sobota. Za tovrstno kaznivo dejanje je sicer zagrožena zaporna kazen od treh mesecev do petih let.