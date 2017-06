FOTO: Lastniki so trepetali, gasilci očarali

RADENCI – Mnogi se niti ne zavedamo, kdaj vse nam je dobrodošla pomoč pogumnih in požrtvovalnih fantov in deklet v gasilskih uniformah. Ne le v katastrofalnih požarih in drugih nesrečah, temveč tudi tedaj, ko se nam pripeti kakšna druga nevšečnost, denimo osje ali sršenje gnezdo na balkonu. Ob tem gasilci nemudoma priskočijo na pomoč tudi ob situacijah, kot je bila takrat: na drevesu se je zaplezal muc. Uprava RS za zaščito in reševanje je v ponedeljek okoli 18.30 sporočila, da je na drevesu v Radencih ujet mucek. Za njegovo usodo so se prestrašili predvsem lastniki, a tudi drugi ljubitelji živali. Pri tem so posredovali gasilci PGD Gornja Radgona, ki so se na kraj dogodka pripeljali z gasilsko avtolestvijo. Mucka so uspešno rešili in zapisali: »Akcija uspešno zaključena in prestrašeni mucek je spet na trdnih tleh.«

Po vsej Sloveniji, od Vrhnike do Ljutomera, smo te dni kot že nič kolikokrat spoznali, kako pomembni so gasilci, ki priskočijo na pomoč prav v vsakem zagatnem primeru.