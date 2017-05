FOTO: Lagal sodniku in zbežal v Španijo

KAMNIK LJUBLJANA –»Obtoženec lahko po mili volji laže, vi pa ste dolžni govoriti resnico in ničesar ne smete zamolčati. Kriva izpovedba je kaznivo dejanje. Niste pa dolžni odgovarjati na posamezna vprašanja, če je verjetno, da bi se s tem spravili v hudo sramoto, škodo ali kazenski pregon,« kateri kazenski sodnik z mrko narejenim obrazom poduči pričo v kazenskem postopku. Toda verjemite, v slovenskih sodnih dvoranah se kljub tako resnemu svarilu najdejo priče, ki lažejo, da se kar kadi. Toda tudi za take raste šiba. Kazenska zakonodaja namreč veleva: za krivo izpovedbo v kazenskem postopku se storilec kaznuje z zaporom do petih let. Eden takih grešnikov naj bi bil 40-letni Kamničan Tone Kolovič, ki pa so ga zaman povabili v ljubljansko sodno palačo, saj je za njim razpisana tiralica.

Potrkal na okno: Heroin bi

Nekega dne sta ga ustavila kamniška policista in z njim opravila postopek. Iz žepa kavbojk je potegnil aluzavitek, v katerem je bil heroin, ter jima ga izročil. Nadaljevanje postopka je kajpak potekalo na policijski postaji in Kolovič naj bi izblebetal, kako je dobil drogo. Potrkal je pač na okno hiše, v kateri živi Martin Ramuta, mu povedal, po kaj je prišel, ter mu dal denar, Ramuta pa mu je izročil drogo.

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.