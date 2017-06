FOTO: Krvava nedelja: Srečko je mrtev, policija dvomi o zgodbi

PTUJ – Policija je potrdila, da poteka kriminalistična preiskava zaradi suma storitve kaznivega dejanja uboja. Dvema osebama je bila odvzeta prostost, obe so tudi pridržali, so zapisali v poročilu Policijske uprave (PU) Maribor. O dogodku so bili obveščeni malo po 17. uri, in sicer o tem, da je po stopnicah padel 64-letni moški in umrl. Policisti so na kraju samem ugotovili, da ni bilo tako.

»Ker kriminalistična preiskava še traja, za zdaj ne moremo nuditi dodatnih informacij,« so zapisali.

Po naših podatkih je žrtev Srečko M., da ni šlo za padec, pa so kazali med drugim krvavi madeži po drugih prostorih. Več o tem v članku Srečko mrtev, kri povsod: policija pridržala dva .