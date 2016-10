FOTO: Krokar naznanil Urhovo smrt

Denis, Maj Max, Gerald in Boštjan (z leve) so se prvi prišli poklonit spominu svojega sošolca. Foto Boštjan Fon

ŠENTJAKOV ROŽU, ČRNA NA KOROŠKEM – Turobno so se smukale meglice po obronkih senčne strani Karavank, pod njimi, v Šentjakobu v Rožu, pa je bilo nenavadno tiho. Ponedeljkovega srednješolskega utripa v bližini Višje šole za gospodarske poklice Št. Peter, dvojezične privatne katoliške šole konventa šolskih sester, ni bilo zaznati. Večer prej, manj kot petsto metrov od vhoda, je ugasnilo mlado življenje. Petnajstletnega slovenskega dijaka Urha Toškovića je po nam dostopnih informacijah do smrti zbil pijani voznik.

»Veliko dijakov prihaja iz Slovenije, tako kot tudi Urh,« nam je povedal Gerald iz Breznice v Rožu in dodal: »Avstrijci smo pravzaprav v manjšini. Toda nam, ki smo enakih let in smo neobremenjeni z nekimi brezpredmetnimi delitvami, to ne predstavlja problema. Rad se družim s slovenskimi sošolci tudi v prostem času, tako kot sem se z Urhom. Veliko lepih trenutkov sva prebila skupaj v skate parku.« Gerald je skupaj s še tremi prijatelji zdaj pokojnega Črnjana poprosil učitelje, da so jih malce prej spustili od pouka.

