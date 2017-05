FOTO: Krogla Jerico (30)  zgrešila le za las

DOBE PRI KOSTANJEVICI NA KRKI – »Samo mir bi rada, nič drugega. Mir zase in za svoje otroke,« je včeraj povsem v šoku in v solzah dejala 30-letna Jerica Vaupič z Dob, naselja, lučaj od Kostanjevice na Krki. Pred slabima dvema letoma se je odselila od nekdanjega partnerja, 60-letnega Novomeščana Jožeta Pirha, po poklicu slikopleskarja. Za njo je bilo 15 let gorja, nasilja in groženj, začinjenih z alkoholom, in po težki operaciji junija 2015, ko je njeno

Ga je kdo videl? Policisti so javnost v ponedeljek pozvali, naj pomaga pri iskanju osumljenca: Jože Pirh iz Novega mesta se je takoj po streljanju odpeljal z osebnim avtomobilom renault scenic, starejše izdelave, sive barve, registrskih oznak NM-E4-284.

življenje viselo na nitki, se je odločila: če je preživela to, bo zbrala tudi toliko poguma in z otroki pobegnila iz pekla.

Drugič rojena

Ura v ponedeljek je bila nekaj minut čez peto, ko se je Jerica odpravila v službo. Zaprla je vrata za sabo in že stekla po zunanjih stopnicah, ko se je pred njo nenadoma pojavil Pirh. »Čakal me je za vogalom, potem pa se je postavil pred mene s pištolo v rokah. Ustrašila sem se in začela kričati. Stekla sem nazaj proti vhodu, on pa za menoj. Kričal je, kaj da se derem, potem pa pritisnil na sprožilec. Naredilo je klik, a je pištola zatajila. V tistem je že prišel moj partner in me potegnil v stanovanje ter zaprl vrata, Jože pa mu je zakričal, naj se umakne, ker ne bo ustrelil njega.



