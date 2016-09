FOTO: Kradel je kot sraka

PTUJ – Policisti PP Ptuj so v letošnjem letu preiskovali sume storitve več kaznivih dejanj s področja premoženjske kriminalitete, predvsem vlome v objekte. Tedaj še neznanec je dejanja izvrševal na območju Ptuja in okolice tako, da je razbil stekla na oknih in vlomil v več objektov, iz njih pa ukradel denar in druge predmete.

Zaradi utemeljenega suma storitve velike tatvine po 205. člena KZ-1 so policisti 7. septembra na podlagi odredbe preiskovalnega sodnika na Ptuju opravili hišno preiskavo pri 21-letnem moškem. Njihovi sumi so se izkazali za pravilne, saj so med hišno preiskavo našli in zasegli različne predmete, ki si jih je moški protipravno prilastil. Odvzeli so mu prostost in ga pridržali.

Doslej so našli dokaze, na podlagi katerih so moškega osumili storitve 16 kaznivih dejanj velikih tatvin oziroma vlomov v objekte, s katerimi si je pridobil protipravno premoženjsko korist okoli 3000 evrov.

Po končanem pridržanju so policisti osumljenca s kazensko ovadbo privedli na zaslišanje k dežurnemu preiskovalnemu sodniku, ta pa je zoper njega odredil pripor.