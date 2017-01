FOTO: Kot v smrtni stiski: Davil me je, izgubljal sem zavest

NOVA GORICA – »To je šolski učbeniški primer, ko zadevo dobi v roke sodnik, ki ni kos primeru.« Tako ostro se je na sodbo novogoriške okrožne sodnice Andrejke Luznik, ki je 23-letnega Jureta Mrharja poslala za leto dni in pol v zapor zaradi smrti Roberta Antoniča, odzvala pooblaščenka oškodovancev Kati Mininčič. »Še čudno, da mu je izrekla zaporno kazen,« še pravi pooblaščenka, ki si je, tako kot tožilstvo, vseskozi zaman prizadevala, da bi Mrharju sodila porota, in ne sodnica posameznica. Luznikova je namreč sklenila, da Mrharja, ki je 13. avgusta 2014 na parkirišču v Ulici tolminskih puntarjev sredi Nove Gorice z nožem do smrti zabodel Antoniča, sodišče ne more obsoditi na uboj v prekoračenem silobranu, ampak na povzročitev posebno hude telesne poškodbe s smrtnim izidom v prekoračenem silobranu. Po mnenju sodnice vsi dokazi povsem potrjujejo Mrharjev zagovor in tudi to, da obtoženi do Antoniča takrat ni prišel z namenom, da bi ga ubil. Skratka, da v ozadju ni bilo naklepa.



Da gre, kar se tiče smeri samega vboda z nožem, bolj verjeti Mrharju kot pa tezi pooblaščenke oškodovancev, da bi pokojnika Mrhar zabodel od zadaj, ko je ta odhajal s parkirišča, je sodišče sklenilo tudi na podlagi pričanja obducentke Monike Čolnik. Ta je ugotovila, da je obtoženi vbodno rano na levi strani prsnega koša, katere kanal naj bi meril osem centimetrov, storil z enoreznim nožem tako, da ga je držal v desni roki, stal pa je pred oškodovancem.



Iz strahu



Pomembno vlogo je po prepričanju sodišča igral tudi strah obtoženca. Ta je v zagovoru povedal, da ga je ob prihodu na parkirišče zdaj pokojni z rokami zagrabil za vrat in ga začel daviti. »Počutil sem se močno ogroženega, kot v smrtni stiski,« je opisal občutke in nadaljeval, da je med hlastanjem za zrakom iz žepa potegnil nož in ga zabodel. »Davil me je, izgubljal sem zavest. Nisem ga napadel, le branil sem se,« je še trdil in priznal, da je bil Antoniču dolžan še 200 od skupaj 300 evrov, kolikor je znašala vrednost 70 gramov marihuane, ki jo je kupil pri njem. Da je bil Mrhar v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti in da je nož vzel v roke zaradi močnega čustvenega odziva oziroma iz strahu za svoje življenje, je med sojenjem ugotovil sodni izvedenec Gorazd V. Mrevlje.



Tako obramba kot tožilstvo bosta še premislila, ali se bosta nad sodbo pritožila. Prva je še vedno prepričana, da je šlo za čisti silobran, druga stran pa je s tokratno odločitvijo sodišča le delno zadovoljna, saj je na koncu sojenja menila, da gre za uboj v prekoračenem silobranu in da bi moral zato Mrhar v zapor za štiri leta.