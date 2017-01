FOTO: Kombi je Damjano iz lekarne ubil na poti v službo

LAHOVČE, KRANJ – Leto se, vsaj kar se tiče varnosti na slovenskih cestah, ni začelo spodbudno. Le dva dni zatem, ko je v hudi prometni nesreči pri Pišecah umrla 51-letna Pavla Cizel iz naselja Blatno v občini Brežice, so ceste zahtevale novo življenje. Včeraj zjutraj so voznike opozorili, da je cesta Spodnji Brnik–Moste med Vopovljami in Lahovčami zaradi trčenja dveh vozil zaprta za ves promet. Tam se je nekaj po pol osmi zjutraj zgodila tragedija, na kraj nesreče so prihiteli tako gasilci, reševalci in policisti s sirenami in utripajočimi lučmi. Čeprav se do prizorišča zaradi policijskega traku sprva ni dalo priti, je bilo mogoče posledice grozljivega trka opazovati z bližnjega polja, ob katerem poteka omenjeni odsek, na katerem je hitrost omejena na 90 kilometrov na uro. Na eni strani je bilo opaziti prevrnjen bel kombi, le nekaj metrov stran, v smeri proti Mostam, pa zverižen modri suzuki swift.

