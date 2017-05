FOTO: Kolegici je v žilo vbrizgala heroin

KRŠKO –Zgodilo se je v enem od stanovanj na Senovem. Dve zasvojenki sta vzeli mamilo, potem pa je ena stanovanje zapustila, drugo pa je nezavestno našel njen sin, ki je bil v sosednji sobi. Takrat jo je zdravnikom v brežiški bolnišnici uspelo rešiti, pozneje pa so bile zanjo usodne prav droge, umrla je zaradi predoziranja.



Posavki Renati Volavšek se je, kot kaže, uspelo izviti iz spon zasvojenosti, že pet let se zdravi v komuni na Nizozemskem, kar pa ne more biti ovira, da bi v svoji domovini stopila pred roko pravice. Zanjo je bil izdan celo evropski priporni nalog in po sedmih letih in pol od dogodka v stanovanju na Senovem je vklenjena in v spremstvu paznic ženskega zapora z Iga prišla na krško okrožno sodišče.



»Renata Volavšek je drugemu dala prepovedano drogo in mu omogočila, da jo je užival, ko je 17. novembra 2009 v stanovanje znanke na Senovem prinesla manjšo količino heroina, ga s segrevanjem pripravila za uživanje in ga nato z injekcijo vbrizgala v roko znanke,« je očitke iz obtožnice povzel višji državni tožilec Jože Zevnik ter ji v zameno za priznanje ponudil pogojno kazen.



Štiriinštiridesetletna Volavškova, ki je nekoč živela na Senovem, zdaj pa je njen dom že več let na Nizozemskem, je očitke brez oklevanja priznala in zbrano ter umirjeno opisala del svoje mračne preteklosti: »Za dejanje je kriv splet okoliščin in moja odvisnost. Res nisem hotela nikogar prizadeti in nikomur škoditi ali kaj hudega narediti, sem pa skozi svojo odvisnost najbolj prizadela sebe, svojo družino in bližnje. Z drogo res najbolj škodiš sebi, trpijo pa otroci, čeprav jim daješ vse, čutijo, da je s tabo nekaj narobe.«



Iskana oseba



Prav zaradi svojih otrok bo morala Renata še priti na sodišče, čaka jo namreč postopek zaradi zanemarjanja otrok oziroma nasilja v družini, a opis dejanja, kot je sprva romal na Nizozemsko, tamkajšnjih organov pregona očitno ni prepričal, da bi jo izročili Sloveniji. Zanjo je bil namreč izdan evropski priporni nalog; šele očitki o omogočanju uživanja mamil so bili zadosten razlog za izročitev našim organom pregona.



»Prostovoljno sem šla v to organizacijo za zdravljenje odvisnosti in tu so sami abstinenti. Njihovo zdravljenje moraš zelo resno sprejeti in tu ni nobenih možnosti, da bi lahko kakor koli prišli do droge. Če pa bi, si iz komune takoj izključen. V tej ustanovi ne gre le za to, da te očistijo od drog, temveč da si oblikuješ tudi zdrav način razmišljanja. Sprevidela sem svoje početje, tudi odnosi z družino so se izboljšali, otrokom pa sem se opravičila. Prav otroci so mi dali moč, da sem že toliko časa abstinent,« je nadaljevala obtožena, ki je nameravala februarja letos zaživeti zunaj komune, a jo je prehitela izročitev Sloveniji. V domovino je prišla konec marca, po izreku sodbe v imenu ljudstva, pogojna kazen osem mesecev zapora v preizkusni dobi dveh let, pa je lahko odšla po svoje, na prostost, saj je sodnik Gojmir Pešec pripor odpravil. Čaka pa jo še kazenski postopek zaradi zanemarjanja otrok.



Heroin in pomirjevala



Kot je v preiskavi povedala Volavškova, je takrat pri prijateljici heroin najprej na žlici raztopila in segrela, nato pa potegnila v brizgo. Prvi odmerek je dala sebi, nato še kolegici. Ta je takoj začela lesti skupaj, zato ji je Volavškova rekla, naj leže, prijateljica pa naj bi jo prosila za še več droge. Renata je potem odšla, nezavestno prijateljico pa je našel njen sin, ki je takoj poklical reševalce in odpeljali so jo v brežiško bolnišnico. Rešili so jo in prijateljica je potem v preiskavi nekoliko osvetlila njun odnos. Renata naj bi šla kupit drogo, zraven je dobila tudi novi brizgi. Volavškova je drogo dala najprej sebi, saj je že imela krizo in je tako zmanjšala tresenje rok, potem je lahko mirneje prijateljici vbrizgala odmerek v roko in tej se je zelo hitro začelo vrteti v glavi, kar naenkrat se ji je pred očmi stemnilo in izgubila je zavest. Volavškova je prepričana, da takšne zastrupitve njena prijateljica ne bi doživela, če ne bi zraven uživala še pomirjeval, a da jih je vzela pred tem, ni vedela.