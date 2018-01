FOTO: Ko ti vrnejo ukradenega mercedesa ... V delih!

LJUBLJANA – V Sloveniji se pojavlja novi način kraje vozil, pri katerem tatovi za zagon vozila uporabljajo brezkontaktne ključe (keyless). Storilci za izvršitev tatvine vozila skoraj vedno uporabljajo računalniško opremo (prenosnik z ustreznim komunikacijskim kablom in programsko opremo) ali posebej prilagojene elektronske pripomočke, s katerimi onemogočijo ali »preslepijo« varovalni sistem vozila. Klasičnih tatvin z razbijanjem stekla, lomljenjem kontaktne ključavnice in spajanjem žic pod volanom praktično ni več.

V ospredju novodobne tatvine

Sistem brezkontaktnih ključev deluje tako, da ima lastnik vozila lahko ključ v žepu. Ko vozilo zazna, da se je lastnik vozilu dovolj približal, se to pri odpiranju vrat samodejno odklene. Ko voznik odpre vrata in se v vozilo usede, lahko zažene motor le s pritiskom na gumb. Ključ in vozilo si pri tem medsebojno izmenjujeta podatke, kar storilci izkoriščajo za izvedbo tatvine. Pri tem morata biti storilca najmanj dva. Prvi storilec s posebnim elektronskim pripomočkom najprej poišče oziroma zazna prisotnost brezkontaktnega ključa, npr. v plašču na obešalniku v lokalu, v plašču lastnika v trgovini, na omarici v predsobi hiše ali stanovanja itd. Z aktiviranjem te elektronske naprave nato podaljša signal ključa do drugega dela naprave, ki jo ima drugi storilec v neposredni bližini vozila. Vozilo si nato s pomočjo obeh delov elektronske naprave izmenja podatke s ključem, ki je sicer od vozila preveč oddaljen. Drugi storilec vozilo najprej odklene, se v vozilo usede in zažene motor. V tem trenutku lahko prvi zapusti bližino brezkontaktnega ključa, drugi pa se z vozilom odpelje. Pri tem mora paziti, da mu vozilo ne ugasne, saj ga ne bi več mogel zagnati.

Prijeli Poljake

V začetku lanskega novembra so ljubljanski policisti v Ljubljani prijeli tri državljane Poljske, ki so na opisani način v Ljubljani odtujili BMW 530 in mercedesa S 350. Obe vozili sta bili najdeni in vrnjeni lastnikoma. Storilci so bili s kazensko ovadbo predani preiskovalnemu sodniku, ta pa je zoper vse odredil pripor. V okviru policijske preiskave so bile na podlagi odredbe preiskovalnega sodnika opravljene tri hišne preiskave, pri katerih so bili najdeni posamezni deli omenjenih odtujenih vozil, avtomehanično orodje, komunikacijska sredstva ter naprava, ki se uporablja za opisani način izvrševanja tatvin vozil.

Policija je nadaljevala preiskavo in na podlagi zavarovanih sledi uspešno identificirala še četrtega osumljenca, prav tako državljana Poljske. Ta je skupaj s prijetimi osumljen tatvine BMW X5, ki je bil odtujen sredi lanskega oktobra na območju Ljubljane.