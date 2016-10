FOTO: Ko sta podrla versko znamenje, sta se poškodovala

BLAGOVICA – Bralka Mirjana nas je obvestila o prometni nesreči, ki se je dopoldne zgodila na regionalni cesti v naselju Blagovica. Poslala je tudi zgornje fotografije.

Uprava za zaščito in reševanje medtem poroča, da je voznik osebnega vozila zapeljal s cestišča in pri tem podrl versko znamenje.

Gasilci CZR Domžale, PGD Blagovica, Lukovica in Prevoje so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, počistili razlite motorne tekočine, avto postavili na kolesa in nudili pomoč reševalcem. Domžalski reševalci so dva poškodovana udeleženca prepeljali v ljubljanski klinični center.

Ste tudi vi opazili kaj zanimivega? Uporabite spodnji obrazec.