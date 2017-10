FOTO: Ko je videl Petrin nizkoten nasmeh, jo je osemkrat ustrelil

LJUBLJANA – Obtoženec umora Bojan Kajfež o svoji žrtvi, materi dveh odraščajočih sinov: »Rad bi povedal, da pokojne ne želim prikazati v slabi luči, sebe pa ven vleči. Poznala sva se dobrih pet let, bila sva prijatelja. Ko se je ločila, sem ji pomagal. Tudi denarno in drugače, da se je le spet postavila na noge. Bila je čudovita punca, delavna in pridna. Bil sem dober do nje in čuval sem jo do zadnjega dne, saj je bila edina oseba, ki mi je stala ob strani, ko mi je umrla žena.«

Vendar pa: 49-letni Kajfež je obtožen, da je 17. aprila letos ob 16.33 na terasi lokala Pržanček s pištolo tanfoglio v trebuh in prsni koš osemkrat ustrelil najemnico lokala, 38-letno Ptujčanko Petro Kramberger. To naj bi storil iz maščevanja, saj ji je v začetku leta 2016 posodil 21.000 evrov, ki bi mu jih morala vrniti v enem letu. A mu jih ni, ampak se mu je posmehovala, ga ignorirala in mu govorila, da denarja ne bo nikoli videl. Zaradi tega je bil Kajfež v težkem finančnem položaju, saj mu je grozila izvršitev hipoteke na njegovo hišo.

