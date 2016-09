FOTO: Ko je videl ogenj, je mislil, da sanja

VELESOVO – Bila je že nedelja, malo pred pol drugo uro zjutraj. Prebivalce Velesovega, kraja, ki je od Cerkelj na Gorenjskem oddaljen dobrih pet minut vožnje z avtomobilom, so pokonci vrgle gasilske sirene. Požar na kmetiji Kernovih je zajel leseno skladišče za mrvo in seno ter nadstrešek za kmetijsko mehanizacijo. »Gorelo je na največji kmetiji v kraju,« so nam najprej povedali domačini, ko smo se pripeljali. Dopoldne je bilo pri kmetiji še veliko gasilcev, ki so domačim pomagali čistiti požarišče in odstranjevati ostanke gospodarskega poslopja, na bližnjem travniku so še gorele bale sena. »Te je bilo težko pogasiti na kraju požara, zato so jih odnesli na bližnji travnik, da so jih lahko gasili,« nam je razložil vodja intervencije in poveljnik Gasilske zveze Cerklje na Gorenjskem Blaž Kaplenik.

