FOTO: Ko je Darko padel na tla, ga je Aleš še 13-krat zabodel

MARIBOR – Tiho, kot bi se hotel spremeniti v miš, je skozi vrata majhne razpravne dvorane stopal 31-letni Aleš Helbl. Izučenega avtomehanika, ki pa je zadnja leta bolj užival na zavodu za zaposlovanje kot delal, sta pravosodna policista pripeljala iz mariborskega zapora. Lisic na rokah mu nista snela, čemu ti poostreni varnostni ukrepi, nikogar v sodni dvorani niti ni pretirano zanimalo. Miren, uglajenega videza na prvi pogled deluje Aleš Helbl, bežni opazovalec si kar ne more zamisliti, da je osumljen umora. In to na grozovit način, saj naj bi kar 30-krat zabodel svojega pivskega prijatelja, 57-letnega Darka Novaka.

Nepričakovano priznanje



Tožilec Simon Grahornik je bil pri pojasnilu obtožnice neizprosen in še enkrat opozoril na sredstvo, s katerim je bil izvršen umor, način in okoliščine. Nato pa nemilosrčno izrekel: »Predlagam 23 let zapora v zameno za priznanje.« V sodni dvorani je nastala polminutna tišina. Obtoženi Aleš Helbl je nepremično strmel v tla, nato pa začel prikimavati: »Priznam krivdo.« Priznanje, ki je presenetilo vse, tudi največje pravniške mačke. Pa ne zato, ker bi obstajal dvom o njegovi krivdi, ampak na razumen način, s katerim je mladenič razlagal svojo odločitev.

