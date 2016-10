FOTO: Kmet Faki in Mirsad se pogajata s tožilstvom. Bosta priznala?

Zmagovalec resničnostnega šova Kmetija: Nov začetek Fahrudin Čaušević Faki in njegov starejši brat Mirsad sta danes sedla na zatožno klop ljubljanskega okrožnega sodišča. Sodili jima bodo, ker naj bi aprila 2014 brutalno oropala ljubljansko družino Belović, za kar jima grozi do deset let zaporne kazni. Danes sta na sodišču hitro zaključila, saj med tožilstvom še potekajo pogajanja. Ali bosta Faki in Mirsad kazniva dejanja priznala, bomo videli 11. novembra, ko se bosta vrnila na sodišče.

Kako naj bi Faki in Mirsad grozila najstniku, da mu bosta odrezala prste, lahko preberete v članku: Prvi kmet v državi brutalno ropal.

Bogat izplen

Na današnjem predobravnavnem naroku je sodnik povedal, da med tožilstvom in obtoženima še potekajo pogajanja, zato ju je sodnik le seznanil z njunimi pravicami in dolžnostmi. Z ropom zlatnine in srebrnine naj bi bila družina Belović oškodovana za nekaj več kot 80 tisoč evrov, škodo pa je priglasil tudi Žan Belović, ki je imel stroške tudi z zdravljenjem poškodb, ki jih je utrpel tisto noč, ko naj bi ga eden izmed zamaskirancev boksnil v obraz.

Faki se bo moral poleg te zagovarjati še za eno kaznivo dejanje, in sicer velike tatvine. Pri tem naj bi si zagotovil za približno 15 tisoč evrov dragocenosti, za kar mu grozi do pet let zaporne kazni.

Obtožen goljufije

Ni pa to prvič, da sodijo Fakiju. Bil je že obsojen za goljufijo, oškodovanka pa je bila Tilia. V tej zadevi so ga kaznovali z dvomesečno zaporno kaznijo s preizkusno dobo dveh let. Na sodišču so ugotovili, da je eno izmed zgoraj omenjenih dejanj storil v času tega poskusnega obdobja.

