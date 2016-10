FOTO: Klovni strašijo gorenjske otroke

JESENICE – Jeseniški policisti preverjajo več informacij o pojavu oseb, ki so preoblečene v klovne in zadnjih nekaj dni na Jesenicah strašijo ljudi.

Zamaskirane osebe naj bi strašile in lovile predvsem otroke, pojavljale pa so se predvsem v okolici OŠ Prežihovega Voranca, na avtobusni postaji, pri spominskem parku in na Blejski Dobravi. Prve prijave več oseb so policisti sprejeli šele včeraj, popoldne pa so z zbiranjem obvestil že izsledili dva mlajša Jeseničana, ki sta kot klovna ljudi vznemirjala v petek.

Ogroženosti možje v modrem sicer niso potrdili, so pa opozorili, da ima tako početje znake prekrška, lahko celo kaznivega dejanja, čeprav gre zgolj za potegavščino.

Kdor bi bil priča takemu dogodku ali ima informacije o osebah, ki to počnejo, naj podatke čim prej sporoči policiji na intervencijsko število 113 ali anonimni telefon policije 080 1200, pozivajo.