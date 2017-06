FOTO: Klestila toča, debela kot oreh

ŽALEC – Potem ko je žalsko občino v sredo popoldne zajelo močno neurje s točo , kmetje pregledujejo svoje površine. Močan dež sta v sredo popoldne spremljala 10-minutna toča in zelo močan veter, poročajo bralci. Ponekod so bili tudi udari strele. Kakšno škodo na poljščinah in sadnem drevju je povzročila toča, debeline manjšega oreha, še ni znano.

Uprava za zaščito in reševanje je poročala o nevščenostih, ki jih je povzročilo vreme.

Ob 19.23 je na cesti Metlika – Podzemelj pri kraju Primostek, občina Metlika, podrto drevje oviralo promet. Obveščen je bil delavec cestnega podjetja Črnomelj, ki je drevje razžagal in odstranil s cestišča.

Ob 20.20 so v Rimski ulici v Laškem gasilci PGD Laško zavarovali del cestišča in odmašili obcestni jašek.

Ob 20.41 je območje občine Žalec zajelo neurje z vetrom in močnim deževjem.V Libojah se je na glavno cesto podrlo drevo, deževje je naneslo zemljino, mulj in grmičevje. Gasilci PGD Liboje so s ceste odstranili podrto drevo in nanešeno grmičevje, za odstranitev zemljine bo poskrbel vzdrževalec ceste. V kraju Levec je veter preko ceste podrl drevo. Odstranili so ga gasilci PGD Levec.

Ob 21.59 je na Celjski cesti v Rogaški Slatini meteorna voda in mulj poplavila kletne prostore hotela. Gasilci PGD Steklarna Rogaška Slatina so izčrpali okoli 50 kubičnih metrov vode in sprali prostore. Obvestili so tudi vzdrževalca ceste da je očistil mulj s cestišča.