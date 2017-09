FOTO: Klemen (26) naj bi jo posilil v Šiški

LJUBLJANA – Pred nič kaj nedolžno obtožbo se je znašel 26-letni Ljubljančan Klemen Rajnar, saj ga tožilstvo obtožuje kaznivega dejanja posilstva 19-letnice 26. januarja letos na območju Šiške. Kdaj se bo začelo sojenje, še ni znano. Ljubljanska okrožna sodnica Metka Berganc Debevec je morala zaradi nareka višjega sodišča predobravnavni narok ponoviti in še enkrat odločiti o izločitvi dokazov oziroma uradnega zaznamka o izjavi osumljenca po njegovem prijetju. Kriminalist Tomaž M. je povedal, da so Rajnarja seznanili z vsemi pravicami, da je ta zavračal stik z odvetnikom, »ker bodo punce umaknile izjavo«, in trdil, da je nedolžen. Ker ne zaupa policistom, pa tudi ni podpisal zapisnika. »Ni bilo tako, kot govori priča,« je odvrnil obtoženi. Slednjega je z izjavo, da ni bila posiljena, že razbremenila oškodovanka.

Obramba izpostavlja, da bi morali policisti Rajnarja najprej peljati k zdravniku in mu šele nato vzeti izjavo, saj naj bi mu med aretacijo poškodovali glavo (da bi bil poškodovan, se priča ni spominjala). Njegov odvetnik Miloš Zarić se je čudil, da so se ga policisti v takšnem stanju sploh »lotili«. Upoštevali naj ne bi niti njegove želje po prisotnosti odvetnika.

Rajnar je sodnico, ki je zaradi zaslišanja drugega odvetnika, ki so ga ob aretaciji obtoženega tudi klicali, nadaljevanje naroka prestavila na september, prosil, ali bi ga v priporu lahko obiskovala prijateljica. »Nimam ne očeta ne matere,« je potožil. Sodnica pa ga je podučila, da mora biti bolj discipliniran, saj je od tam že prejela predlog za disciplinsko kaznovanje zaradi »USB-ključkov«.

Pred petimi leti je bil Rajnar že obsojen na enotno zaporno kazen enega leta in 11 mesecev zapora, ker je po Šiški streljal pod vplivom mamil. Sodili so mu za poskus uboja, povzročitev splošne nevarnosti in treh kaznivih dejanj ogrožanja varnosti. In ker je pozneje na policijski postaji grozil kriminalistom, da jim »bo poslal tri metke v glavo«.