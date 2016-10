FOTO: Kje je Janja Liber?

SLOVENJ GRADEC – Sinoči so bili celjski policisti obveščeni, da je od včeraj zjutraj, pogrešana 48-letna Janja Liber iz Šmartnega pri Slovenj Gradcu.

V opisu so policisti zapisali, da pogrešana nosi očala, visoka je okoli 168 cm, je srednje postavbe in ima daljše svetle lase. Oblečena je bila v jeans hlače, črno jakno s kapuco in obuta v črne nizke čevlje. Pri sebi ima siv dežnik in manjšo torbico v obliki nahrbtnika.

»Vse, ki so pogrešano opazili, prosimo, da to sporočijo na telefonsko številko Policijske postaje Slovenj Gradec 02 872 54 00 oziroma ne telefonsko številko 113,« so zapisali na PU Celje.