FOTO: Kirurg Jakič zaradi hrupnih helikopterjev nad UKC

LJUBLJANA – Ekspresno hitro in brez zaslišanj tožnikov se je na ljubljanskem okrožnem sodišču končalo pravdanje v zadevi Heliport. Kot smo že poročali, je družina Jaklič, med katerimi je kot prvi tožnik naveden Ladislav Jaklič, kirurg v UKC Ljubljana, proti največji slovenski bolnišnici oziroma njegovemu delodajalcu vložila tožbo za 135.000 evrov, in sicer zaradi hrupa, ki jim ga v neposredni bližini povzročajo helikopterji. Ti nad ljubljansko urgenco pristajajo vsega skupaj 80 metrov zračne linije od njihove stanovanjske hiše.

Sedem tožnikov zahteva odškodnino za nepremoženjsko škodo, za pretrpljene duševne bolečine in tudi zaradi zmanjšanja vrednosti nepremičnin. »Konkretne tožbe ne želimo komentirati,« so bili kratki na UKC Ljubljana, kjer so poudarili, da so v preteklosti podobne tožbe že imeli. Hkrati so spomnili, da njihov heliport pomeni pridobitev tako za osrednjo slovensko bolnišnico kot celotno državo, pomemben je tudi za povezavo prek meja, saj omogoča optimalno povezavo do UKC Ljubljana za vse urgentne primere helikopterskih prevozov.

