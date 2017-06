FOTO: Ker tablica ni delala, ko je želela, jo je vrnila, potem se je vrnila z nožem

BREŽICE – »Pri svojih otrocih prisežem, da nisem bila jaz. Niti centa nisem vzela,« je Cilista Kovačič iz Dobruške vasi odgovorila na očitke, da naj bi prav ona januarja lani v eni od krških trgovin s tehničnim blagom prodajalcu, ki je bil za blagajniškim pultom, zagrozila z nožem in od njega zahtevala denar. Iz strahu, da ga bo napadla z nožem, ji je izročil 800 evrov. Gre torej za rop, eno hujših kaznivih dejanj, za katero kazenski zakonik predvideva od enega do 10 let zapora.



Cilista je bila resda nekajkrat v tej trgovini. Tam je kupila tudi tablico, računalnik, torej, in ker ni delala tako, kot je pričakovala, jo je čez nekaj dni vrnila in od prodajalca zahtevala 55 evrov. Teh 55 evrov naj bi ji dal, potem pa naj bi se njeni apetiti povečali, zahteve pa nadaljevale v napad z nožem, torej rop. »Ne priznam, ker ni res,« je bila kratka na sodišču 41-letna Cilista, mati devetih otrok, starih od tri do 25 let. Trije najstarejši so se že osamosvojili, za šest skrbi ona, pri tem pa od države dobi 1600 evrov. Ker ropa ni priznala, bo potrebno sojenje, kamor bo med drugimi vabljen tudi trgovec, žrtev ropa, ki pa se bo moral, kot kaže, še enkrat ukvarjati s prepoznavo osumljenke. Na predlog Cilistinega zagovornika, ki jo zastopa po uradni dolžnosti, naj bi bile na sodišče vabljene vse obtoženkine sestre, teh pa je kar sedem. Pa naj pokaže, katera je bila tistega dne v trgovini in je nad njim vihtela nož.