FOTO: Ker je vozil pijan in s ponarejenim, so mu vse zasegli

HRASTOVEC – Policisti PP Gorišnica so v soboto ob 16.10 v kraju Hrastovec ustavili 32-letnega voznika peugeota 407 iz okolice Zavrča. Ugotovili so, da vozi vozilo brez veljavnega vozniškega dovoljenja in pod vplivom alkohola, saj je preizkus alkoholiziranosti pokazal vrednost 0,55 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Neveljavno vozniško dovoljenje so mu zasegli, prav tako avtomobil.

Zoper kršitelja so podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.