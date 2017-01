FOTO: Katja (18) na poti k prijatelju ne bi smela umreti

TOLMIN, LJUBLJANA – Prometni policisti bodo o nesreči s pisnim poročilom seznanili novogoriško okrožno tožilstvo, je bil zadnji stavek v sporočilu za javnost Policijske uprave Nova Gorica o tem, da so slovenske ceste na božični dan terjale še eno mlado žrtev. S tem je postal primer za preiskovalce prometnih nesreč ad acta. Pred dvema tednoma je umrla komaj 18-letna gimnazijka Katja Švab iz Tolmina. Prispevek o tragediji na Soški cesti, ki smo ga objavili v Slovenskih novicah, je pretresel tudi dr. Nika Čertanca z ljubljanske fakultete za gradbeništvo in geodezijo, sicer pa tudi sodnega izvedenca za raziskave prometnih nesreč. Meni, »da smo k že tako velikemu številu mrtvih v prometnih nesrečah dodali še eno popolnoma nepotrebno žrtev«.

Prevozila ograjo in zgrmela v Sočo

Katja – vozniško dovoljenje je imela šele štiri mesece – se je po božičnem kosilu odpravila od doma in se s cliom po ovinkasti in (vsaj laično doživeto) precej slabo vzdrževani državni cesti odpeljala proti Novi Gorici. Nameravala je obiskati prijatelja. Kot nam je dan po tragediji povedala njena mati Bogdana, so bili vselej dogovorjeni, da pokliče domov, ko prispe na cilj. Tistega popoldneva pa hčerinega klica iz Nove Gorice ni in ni bilo, zato je Bogdana na spletu poiskala stran uprave za zaščito in reševanje.

