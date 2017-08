FOTO: Katja (14) med pogrešanimi osebami

ČRNOMELJ – Policija je na spletni strani objavila, da je od 6. avgusta pogrešana Katja K., rojena leta 2003.

Ima vitko postavo, črne oči in črne dolge lase, ki segajo prek hrbta do zadnjice. Ti so lahko spuščeni ali speti v figo na glavi.

Na PU Novo mesto so pojasnili, da so pogrešanje mladoletnice na črnomaljski policijski postaji prijavili starši: »Policisti v sodelovanju s pristojnim centrom za socialno delo izvajajo vse potrebne ukrepe, da bi se mladoletnica vrnila k staršem. Podrobnosti o aktivnostih zaradi zaščite mladoletnice ne moremo pojasnjevati, so pa pristojne službe v stiku tako s starši kot z mladoletnico.«