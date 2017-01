FOTO: Katastrofalne posledice sneženja v Sloveniji, reševalno vozilo s ceste

MURSKA SOBOTA, CELJE – Obilno zneženje je danes po celotni Sloveniji povzročalo preglavice, predvsem na Primorski avtocesti, ki so jo zaprli kar trikrat, prvič zaradi gorečega tovornaka, še dvakrat pa zaradi zdrsov tovornih vozil.

Nesreča v Pomurju

Sneg, ki je danes dodobra pobelil tudi pomursko ravnico in ki še vedno močno naletava, je povzročil veliko preglavic voznikom. Zgodilo se je tudi nekaj prometnih nesreč, večinoma z materialno škodo. Na cesti Gančani - Turnišče, tik pred nadvozom, čez pomursko avtocesto, pa je v nesreči, ki se je pripetila okoli poldruge ure popoldan, bilo nekaj oseb tudi poškodovanih. Cesta, ki je zlasti v konicah zelo tranzitna, je dalj časa bila zaprta za ves promet.

Kritično tudi na Celjskem in Koroškem

O težavah z vremenom poročaju tudi na Celjskem in Koroškem. Milena Trbulin iz PU Celje je sporočila, da so na območju celotne Policijske uprave Celje, predvsem pa na Koroškem, obravnavali več prometnih nesreč z materaialno škodo in več zdrsov vozil. Na cesti Velenje - Slovenj Gradec pri Mislinji je promet zaradi ustavitve več tovornih vozil še vedno oviran in nastajajo zastoji. V Stražah je nekaj po 17. uri s ceste zdrsnilo celo reševalno vozilo.

Okoli 9.30 ure so v Podklancu obravnavali tudi prometno nesrečo v kateri se je huje poškodoval 38- letni voznik osebnega vozila, ki je vozil iz smeri Raven na Koroškem proti Dravogradu. V blagem ovinku v Podklancu je zapeljal na nasprotno smerno vozišče in trčil v osebno vozilo, s katerim je nasproti pravilno pripeljal 51-letni voznik. Le ta se je v trčenju lažje pokodoval. Ljubljana, 13. januarja - Večji del države je danes prvič v tej zimi pobelil sneg. Ta je povzročal nemalo preglavic, predvsem na cestah, na katerih se je zgodilo več nesreč in zdrsov. Po nižinah je v dopoldanskih urah ponekod še deževalo, zaradi nizkih ur in zamrznjenih tal pa je poledica botrovala številnim nesrečam in poškodbam, ki so zelo obremenile ljubljansko urgenco.

Na območju Zgornje Vižinge sta na cesti obtičali osebno in tovorno vozilo. Prometna nesreča, v kateri so bila udeležena tri vozila, se je zgodila na Kovtrovem mostu v Dravogradu. Prav tako so policisti obravnavali nesrečo na Ravnah.

Slabe razmere na podravskih cestah

Zaradi obilnih snežnih padavin so se razmere poslabšale tudi na podravskih cestah. Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, so bili obveščeni o vsaj desetih prometnih nesrečah, čeprav se jih je dejansko zgodilo še precej več. Največ težav je zaradi zaprtja mejnega prehoda Gruškovje, ki so ga hrvaški policisti za tovornjake zaprli že zgodaj popoldne.

Promet je oviran zaradi prometnih nesreč in zdrsov med cestninsko postajo Prepolje in počivališčem Dravsko Polje v smeri Ptuja na podravski avtocesti ter na pomurski avtocesti med priključkoma Sv. Trojica in Vučja vas v smeri Murske Sobote, kjer je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas.

Kot je za STA povedal vodja vzdrževanja državnih cest na mariborskem območju Slavko Bračko, so na terenu z vsemi razpoložljivimi ljudmi in mehanizacijo, vse ceste pa so trenutno prevozne z zimsko opremo. Zapadlo je okoli 20 centimetrov snega, v višjih legah tudi do 30 centimetrov, trenutno pa ceste tako plužijo kot posipavajo.