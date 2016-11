FOTO: Kaos na primorki, zastoj do obvoznice

LOG – Poročali smo že, da je polovica primorske avtoceste zaprta zaradi prometne nesreče med Brezovico in cestninsko postajo Log proti Kopru.

Kot nam je potrdila predstavnica za odnose z javnostjo PU Ljubljana Nataša Pučko, je prišlo do trčenja treh vozil, dveh osebnih in kombija. Dve osebi naj bi bili poškodovani.

Dars poroča, da je nastal daljši zastoj do Viča in Brda in opozarja: »V zastoju pustite dovolj prostora za prehod interventnih vozil!«

Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Brezovica–Vrhnika.