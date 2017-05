FOTO: Kaos na pomurki

SV. JURIJ OB ŠČAVNICI – Ne le na mejnih prehodih proti Hrvaški in Avstriji, temveč tudi ponekod po državi je včeraj vladal pravi prometni kaos. Bil je namreč prvi delovni dan po podaljšanem prazničnem vikendu, ki so ga zaradi prepovedi vožnje tudi tovornjakarji morali preživeti na počivališčih. Omejitev tovornega prometa oziroma vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone, v Sloveniji namreč velja ob nedeljah in praznikih ter dela prostih dneh od 8. do 21. ure. Sprostitev tovornega prometa je tako ponovno povzročila zastoje na pomurski avtocesti. Ti so bili včeraj v jutranjih urah pred cestninsko postajo Dragotinci v občini Sveti Jurij ob Ščavnici dolgi že skoraj deset kilometrov. Začenjali so se že pri mostu čez reko Muro oziroma v bližini izvoza Murska Sobota v smeri proti Mariboru in so se vlekli vse do cestninske postaje Dragotinci.